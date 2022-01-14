14 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika: Adana'da dolandırıcılık şüphelilerine operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Son dakika: Adana’da dolandırıcılık şüphelilerine operasyon

Son dakika haberine göre Adana'da kendilerinin hakim, savcı ya da polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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