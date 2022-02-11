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Son dakika: İstanbul merkezli 4 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: İstanbul merkezli 4 ilde ’dolandırıcılık’ operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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