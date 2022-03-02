Aleksis Çipras’tan Türkiye ile diyalog çağrısı: Israrınız yanlış

Ukrayna'daki son duruma ilişkin Yunanistan Parlamentosunda konuşan Çipras, "Bizim düşüncemize göre Ukrayna krizinin getirdiği istikrarsızlık ve yeniden sınıflandırma, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi amacıyla Türkiye ile esaslı bir diyaloğu aktif olarak talep etmemiz için ek bir sebeptir." dedi.