Aleksis Çipras'tan Türkiye ile diyalog çağrısı: Israrınız yanlış
Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, iktidarın dış politikasını eleştirerek Türkiye ile diyalog kapısının açık tutulması gerektiğini bildirdi. Başbakan Kiryakos Miçotakis ise Çipras'ın eleştirilerine cevaben Türkiye ile diyalog kapısını kapatmadığını ve Ankara ile diyaloğa her zaman açık olduğunu savundu.
Ukrayna'daki son duruma ilişkin Yunanistan Parlamentosunda konuşan Çipras, "Bizim düşüncemize göre Ukrayna krizinin getirdiği istikrarsızlık ve yeniden sınıflandırma, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi amacıyla Türkiye ile esaslı bir diyaloğu aktif olarak talep etmemiz için ek bir sebeptir." dedi.
"TÜRKİYE'NİN SÖZDE İZOLE EDİLDİĞİNE İLİŞKİN ANLATIMDA ISRARINIZ YANLIŞ"
Çipras, Türkiye ile diyalog kapısının açık bırakılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Atıl diplomasi stratejisi seçiminizi haklı çıkarmak için Türkiye'nin sözde izole edildiğine ilişkin yanılsamalı anlatımınızda ısrar etmeniz yanlıştır.
Siz ve iktidar yanlısı basın organlarının, Türkiye'nin gelişmelerden faydalanarak Yunanistan ile kriz çıkaracağına ilişkin öngörülerde bulunması yanlıştır."
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Çipras'ın eleştirilerine cevaben Türkiye ile diyalog kapısını kapatmadığını ve Ankara ile diyaloğa her zaman açık olduğunu savundu.
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