07 Mart 2022, Pazartesi
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Emine Erdoğan 2 bin kadını Külliye'de ağırlayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Emine Erdoğan 2 bin kadını Külliye’de ağırlayacak

Cumhurbaşkanlığı Millet ve Kongre Merkezi’nde Emine Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenecek 8 Mart etkinliğine, şehit aileleri, kadın sanatçılar, sporcular, akademisyenler, bürokratlarla iş dünyasının öncü kadınları katılacak.

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