Son dakika: Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı ne kadar? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12.306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." açıklamasını yaptı.