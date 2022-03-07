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Son dakika: Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı ne kadar? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

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Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı ne kadar? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 12.306’ya ulaştığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12.306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." açıklamasını yaptı.

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