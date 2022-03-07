Twitter çöktü mü, Twitter neden yüklenmiyor? Twitter erişim sorunu yaşanıyor mu?
Twitter çöktü mü, Twitter neden yüklenmiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde bazı kullanıcılar Twitter'da erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. Sorunun ne zaman düzeleceği ise merak ediliyor. İşte, Twitter çöktü mü, Twitter neden yüklenmiyor? Twitter erişim sorunu yaşanıyor mu?
Twitter çöktü mü, Twitter neden yüklenmiyor? Twitter erişim sorunu yaşanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da erişim sorunu yaşayanlar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Twitter çöktü mü, Twitter neden yüklenmiyor? Twitter erişim sorunu yaşanıyor mu?
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, TWEETLER NEDEN YÜKLENMİYOR?
Sosyal Medya Platformu Twitter'a akşam satalerinde giriş yapan kullancıların bazıları tweetlere erişim sorunuyla karşılaşıyor. Konuya ilişkin Twitter tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Söz konusu sorunla ilgili Twitter tarafından açıklama yapılması durumunda tüm detaylar burada olacak.
Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun. Uygulamalar öğesini seçin. Twitter uygulamasını seçin, aşağı kaydırın ve Verileri Sil öğesine dokunun. Verilerinizi sildikten sonra hâlâ sorun yaşıyorsanız telefonunuzu kapatıp açmayı deneyin
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