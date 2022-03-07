8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? İşte tarihçesi...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 1921 yılında ilk defa Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Kadınlar Günü'nün anlam ve önemi merak edilmeye başlandı. İşte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? İşte tarihçesi...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçmişten günümüze her yıl aynı tarihlerde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir. Kadınlar Günü'nün anlame ve önemi merak ediliyor. İşte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? İşte tarihçesi...
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?
1857 yılında başlayan büyük bir grevin ardından 120 kadın işçinin can vermesi üzerine ortaya çıkan Dünya Emekçi Kadınlar Günü ülkemizde ilk kez 1921 yılında kutlanan Dünya Kadınlar Günü tarihçesi merak ediliyor.
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜN ORTAYA ÇIKIŞI
Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı.
1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak ilan edildi. Kadınlar Günü'nün geçmişi ise eskilere dayanmaktadır.
Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.
1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı "Dünya Kadın Günü" olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977 de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart, "kadın hakları, uluslararası barış günü" olarak kabul edildi.
Bu kabule gerekçe olarak iki temel neden gösterildi. Bunlar: dünya barışının korunması, sosyal gelişim ve temel insan haklarının kullanılması için kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlama gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.
Günümüzde Dünya Kadınlar Günü, kadınlar açısından daha farklı anlamlar taşımaktadır. Artık 8 Mart, kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gündür. Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler sağlansa bile kadınlar açısından bir çok sorun hala çözülebilmiş değildir. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir çoğunluğu hala (%70'i) kadındır. Dünyadaki eğitim almamış insanların büyük çoğunluğu (2/3'si) yine kadınlardır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? İşte tarihçesi...
- EYT'de son dakika yaş gelişmesi! 55 yaşında erken emeklilik fırsatı! Bu tarihlere dikkat, EYT SON DURUM...
- 450 ile 1.150 TL yardım yapılacak! Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor?
- Kanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu! Bu hafta ekrana gelmeyecek! Yayın akışından çıktı...
- 8 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Son dakika MEB ve Valilik açıklamaları...
- İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı?
- Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar?
- Bekçilik başvuru ekranı açıldı mı? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru nereden ve nasıl yapılır? Tüm detaylar...
- İstanbul'da kar kalınlığı oluşacak! Tüm hafta sürecek! İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Sibirya kökenli...
- Kadınlar Günü mesajları: 2022 sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- Evde bakım maaşı yattı mı? 7 Mart evde bakım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır?
- %22 indirim! TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ indirim kampanyası şartları neler? Başvuru tarihi...