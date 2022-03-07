8 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Son dakika MEB ve Valilik açıklamaları...
8 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde kar yağışının etkili olacağı uyarısı geldi. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 8 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Son dakika MEB ve Valilik açıklamaları...
8 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrenci ve veliler tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 8 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Son dakika MEB ve Valilik açıklamaları...
8 MART PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?
Kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da hava akşama doğru yağmurlu sıcaklık 10-11 C. Rüzgar kuzey doğudan kuvvetli esecek. 10-11-12 Mart'taki soğuk hava ve kar yağışı olasılığı devam ediyor. Bugün Güney Doğu A. Akdeniz Marmara ve Ege de yağmur var. Doğu Anadolu kuzeyinde kar var. Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa da yağış kuvvetli. Marmara'da poyraz kuvvetli. Batıda sıcaklıklar bugün de 2-3 derece artacak" dedi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege(Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ( 40- 60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin(Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyıları ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Eskişehir, Ankara çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur Doğu Karadeniz'in doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Güney kesimleri ile Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
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