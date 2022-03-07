8 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Son dakika MEB ve Valilik açıklamaları...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin(Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyıları ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.