Rus ordusu Kiev’e 7 KM mesafede! Türk gazeteciler tahliye ediliyor

Biz şu anda araçta kameraman arkadaşım ve Sabah Gazetesi'nin foto muhabiri Uğur Yıldırım ile birlikteyiz. Zira artık Rus ordusunun yaklaşmasıyla birlikte sokak savaşlarının başlayacağı anlamına geliyor. Biz de günlerdir Kiev'in meydanından yayınlarımızı sürdürüyorduk hatırlayacağınız gibi. İşte bu sebeple güvenliğimiz gerekçesiyle, bir sokak savaşının ortasında kalmamamız için tahliye oluyoruz.

"LVİV'E ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Bundan sonraki yolumuz ulaşabilirsek, Lviv'e ulaşmaya çalışacağız. Eğer her şey yolunda giderse 8-9 saatlik bir yolumuz var.