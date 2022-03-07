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Rus ordusu Kiev'e 7 KM mesafede! Türk gazeteciler tahliye ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Rus ordusu Kiev’e 7 KM mesafede! Türk gazeteciler tahliye ediliyor

Ukrayna - Rusya savaşını bölgeden takip eden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 7 kilometre mesafeye kadar yaklaştığını ve güvenlik gerekçesiyle Türk gazetecilerin şehirden tahliye edildiğini açıkladı.

Günlerdir Ukrayna'da bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşını aktaran Türk gazeteciler, güvenlik gerekçesiyle Kiev'den tahliye ediliyor.


Rus ordusu Kiev’e 7 KM mesafede! Türk gazeteciler tahliye ediliyor RUS ORDUSU KİEV'E 7 KM MESAFEDE! TÜRK GAZETECİLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.

İşte Emine Kavasoğlu'nun aktardığı bilgiler:

An itibarıyla Rus ordusu yaklaşık 7 kilometre uzağımızda. Ve büyükelçiliğin uyarısıyla bütün Türk basın mensupları olarak şu an Kiev'den uzaklaşmaya çalışıyoruz. Yoğun bir trafik var. Bir kontrol noktasına da ulaştık. Yaklaşık 8 araçlık bir konvoyuz. Bir yandan da büyükelçiliğin de buradan tahliye etmeye çalıştığı Türkler konvoyumuzda bulunuyor.

RUS ORDUSU KIEV'E 7 KM MESAFEDE! TÜRK GAZETECİLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgenin nabzını tutan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 7 kilometre mesafeye kadar yaklaştığını ve güvenlik gerekçesiyle Türk gazetecilerin şehirden tahliye edildiğini açıkladı.

Biz şu anda araçta kameraman arkadaşım ve Sabah Gazetesi'nin foto muhabiri Uğur Yıldırım ile birlikteyiz. Zira artık Rus ordusunun yaklaşmasıyla birlikte sokak savaşlarının başlayacağı anlamına geliyor. Biz de günlerdir Kiev'in meydanından yayınlarımızı sürdürüyorduk hatırlayacağınız gibi. İşte bu sebeple güvenliğimiz gerekçesiyle, bir sokak savaşının ortasında kalmamamız için tahliye oluyoruz.

"LVİV'E ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Bundan sonraki yolumuz ulaşabilirsek, Lviv'e ulaşmaya çalışacağız. Eğer her şey yolunda giderse 8-9 saatlik bir yolumuz var.

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