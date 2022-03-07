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Rus ordusu Kiev'e 7 KM mesafede! Türk gazeteciler tahliye ediliyor

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Giriş: 07.03.2022 17:39
Bölgede Ukrayna - Rusya savaşının nabzını tutan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 7 kilometre mesafeye kadar yaklaştığını ve güvenlik gerekçesiyle Türk gazetecilerin şehirden tahliye edildiğini açıkladı.
Rus ordusu Kiev’e 7 KM mesafede! Türk gazeteciler tahliye ediliyor
Rus ordusu Kiev'e 7 KM mesafede! Türk gazeteciler tahliye ediliyor
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