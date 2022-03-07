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Emine Erdoğan'dan "özel çocuklar" için teşekkür

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Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Emine Erdoğan’dan özel çocuklar için teşekkür

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından “özel çocuklar” ile ilgili paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, zihinsel yetersizliği ve otizmi bulunan öğrencilere eğitim materyallerini ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığı’nı tebrik etti.

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