CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan’dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında şansı yok

CHP'de emek verenler değil, tepedeninmeler yönetimde yer alıyor. Emeği bilmeyeninsanlar yönetiyor partiyi. O yüzden fedakarcaçalışanlar partide hak ettikleri yerde değiller.Peki partiye yıllarca emek veren kadınlarımızaneden fırsat verilmedi? İşte ben buna isyanediyorum. Benim gibi yüzlerce kadına haksızlıkedildi. Kılıçdaroğlu döneminde kadın kollarıgenel başkanlığı yaptığım için yakındanbiliyorum. Parti kendi içindeki emekçi kadınlarasahip çıkmıyor. Bana yapılan haksızlıklarıda bir kenara bırakıp söylüyorum bunu. Amabu böyle gitmez, gitmeyecek de. Çok eleştirdikleriBaykal döneminde emekçi kadınlarımızaçok daha fazla kıymet veriliyordu.Çok yanlış yaptı CHP. Sevigen'i de, YılmazAteş'i de, İnce'yi de uzaklaştırdılar partiden. Kılıçdaroğlu'nunBaykal'dan intikam almak adınaböyle yaptığını düşünüyorum. Gazetenize ben deröportaj veriyorum. İstiyorlarsa beni de ihraç etsinler,hiç korkum yok. Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorumya da size konuşuyorum diye partiden atacaklarsa,o onların ayıbı olur. Referandum dönemindepartiden farklı açıklamalarda bulunduğum zamanda beni hedefe koymuşlardı. Siyaseten yolununaçık olduğunu düşündüğüm Muharrem İnce debir süre sonra bana benzer açıklamalar yaptı. Bendoğru bildiğimi söylerim. Ne vatan hainiyim nede bir yere yanaşmaya çalışıyorum. Kılıçdaroğlubeni bir kere bile arayıp 'Neden böyle açıklamalaryaptın?' diye bile soramadı. Soramaz çünkü haksızolduğunu biliyor. Kılıçdaroğlu nasıl işine geliyorsaöyle davranıyor. Hem basın özgürlüğü diye herkonuşmasında söylüyor hem de eleştiri kabuletmiyor. Parti içinde de herkese sözler veriyor,mavi boncuk dağıtıyor, sonra da verdiği sözleritutmuyor.