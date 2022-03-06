07 Mart 2022, Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: 11.841 Türk vatandaşı Ukrayna'dan tahliye edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan açıklama: 11.841 Türk vatandaşı Ukrayna’dan tahliye edildi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 204 kişi ile tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 841 olduğunu açıkladı.

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