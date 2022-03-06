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Tesettürlü kadınları içeri almadığı iddia edilen işletme hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2022
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Tesettürlü kadınları içeri almadığı iddia edilen işletme hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul'da tesettürlü oldukları için genç kadınları içeri almadığı iddia edilen restoranın vakıf malı olduğu ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli işletme hakkında inceleme başlatıldı.

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