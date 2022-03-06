06 Mart 2022, Pazar
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THY Ukrayna uçuşlarını 21 Mart'a kadar iptal etti

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Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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THY Ukrayna uçuşlarını 21 Mart’a kadar iptal etti

Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 21 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

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