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Bebek'teki restoran ile ilgili iddia hakkında Kaymakamlıktan açıklama geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Bebek’teki restoran ile ilgili iddia hakkında Kaymakamlıktan açıklama geldi

Beşiktaş'ın Bebek semtinde lüks bir restoranın, tesettürlü bir kadını işletmeye almadığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere ilişkin Beşiktaş Kaymakamlığı sosyal medyadan açıklama yaptı.

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