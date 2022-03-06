Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: ’Zeytinliklerden sonra sit alanları da ranta açılıyor’ iddiası gerçeği yansıtmıyor

"HABERDE İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ YENİ BİR DÜZENLEME YOK"

Yönetmelikte haberde iddia edildiği gibi yeni bir düzenleme yapılmadığı, korunan alanlarda var olan faaliyetlerin büyüklük ve kapasiteleri hakkında sınırlayıcı düzenlemeler getirildiği belirtilerek, "Her şeyden önce, haberin temel düşüncesini teşkil eden 'Nitelikli Doğal Koruma Alanlarının tanımının daha fazla yapılaşmaya izin verecek şeklinde değiştirildiği' iddiası tamamen asılsızdır. Tüm varlıklarını yalan ve iftiraya borçlu olan bir siyasi partinin temsilcisinin yaptığı diğer çarpıtma ise söz konusu haberde isimleri verilen alanların nitelikleriyle ilgilidir. Zira 'Patara, Kekova, Kelebekler Vadisi, Ihlara Vadisi, Salda Gölü ve Pamukkale' bölgeleri Özel Çevre Koruma Bölgeleridir. Yayımlanan yönetmelik değişikliği ise Doğal Sit Alanlarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir" denildi.