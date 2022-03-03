Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan zeytinliklerle ilgili algı operasyonuna cevap! Zeytin ağaçları ne olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen zeytinliklerle ilgili Maden Yönetmenliğindeki Değişiklik ile ilgili yanlış anlaşılan konulara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ve uygun görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçların kesilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.