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Haberler Galeri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan zeytinliklerle ilgili algı operasyonuna cevap! Zeytin ağaçları ne olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan zeytinliklerle ilgili algı operasyonuna cevap! Zeytin ağaçları ne olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen zeytinliklerle ilgili Maden Yönetmenliğindeki Değişiklik ile ilgili yanlış anlaşılan konulara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ve uygun görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçların kesilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 11:57
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan zeytinliklerle ilgili algı operasyonuna cevap! Zeytin ağaçları ne olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, zeytinliklerle ilgili algı operasyonlarına cevap verdi. Özellikle sosyal medyada kasıtlı olarak çıkartılan bilgi kirliğine karşı "Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ve uygun görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçların kesilmesi söz konusu değildir." açıklaması yapıldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan zeytinliklerle ilgili algı operasyonuna cevap! Zeytin ağaçları ne olacak?

İşte bakanlığın açıklaması;

Kovid-19 pandemisi sonrası dünyada hızla artan enerji talebinin yerli kaynaklarla karşılanması, küresel enerji fiyatlarındaki ani dalgalanmalara karşı daha fazla önem kazandı. Ayrıca bu dönemde ülkeler enerji arz güvenliğini teminat altına almak için mevsim ve iklim koşullarından bağımsız, 7/24 kesintisiz enerji sağlayan baz yük santralleri tekrar devreye almaya başladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan zeytinliklerle ilgili algı operasyonuna cevap! Zeytin ağaçları ne olacak?

Türkiye'nin son dönemde çift haneli rakamlara ulaşan ekonomik büyümesinin sürekliliğini sağlayacak en önemli unsur sürekli ve kaliteli enerji arzıdır. Bu kapsamda Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yapılan değişiklikle, artan elektrik ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme hâlihazırda faaliyet gösteren santralleri kapsamaktadır. Böylece mevcut santrallerdeki istihdam da korunmuş olacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan zeytinliklerle ilgili algı operasyonuna cevap! Zeytin ağaçları ne olacak?

Elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılacak madencilik faaliyetinin zeytinlik alanlara denk gelmesi durumunda uygulanacak yeni usul ve esaslar şu şekildedir.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan zeytinliklerle ilgili algı operasyonuna cevap! Zeytin ağaçları ne olacak?

Kamu yararının gözetilmesi şartıyla, sahada madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iznine tabi olacaktır.