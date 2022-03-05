Türkiye’nin çelik gücü olacak! ROKETSAN’dan heyecan yaratan paylaşım

Depolama, taşıma ve ateşleme için kullanılan Pod ile hızlı ve kolay kullanım imkanı sağlayarak kullanılmaya hazır bulunan 20 roketi bünyesinde barındırıyor.

TRB-122 Topçu Roketi 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayacak.