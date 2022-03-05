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Türkiye'nin çelik gücü olacak! ROKETSAN'dan heyecan yaratan paylaşım

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Türkiye’nin çelik gücü olacak! ROKETSAN’dan heyecan yaratan paylaşım

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım heyecanlandırdı. 'Türk topçusunun çelik gücü' denileterek yapılan paylaşımda yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayan TRB-122 Topçu Roketi tanıtıldı.

ROKETSAN sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. ROKETSAN TRB-122 Topçu Roketi'ni 'Türk topçusunun çelik gücünü' sözleriyle duyurdu.

Yapılan paylaşımda TRB-122 Topçu Roketi'nin özellikleri de yer aldı.

ROKETSAN, "Türk Topçusunun çelik gücü! TRB-122 Topçu Roketi yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüne sahip TRB-122 Topçu Roketi 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayacak.

Depolama, taşıma ve ateşleme için kullanılan Pod ile hızlı ve kolay kullanım imkanı sağlayarak kullanılmaya hazır bulunan 20 roketi bünyesinde barındırıyor.

TRB-122 Topçu Roketi 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayacak.

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