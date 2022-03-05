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Türkiye Varlık Fonu toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapıldı

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Türkiye Varlık Fonu toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapıldı

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu (TVF) Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü’nde toplandı. Toplantıya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan da resmi bir açıklama yapıldı.

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