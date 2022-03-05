Son dakika: Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi! Selçuk Bayraktar’dan dikkat çeken paylaşım: Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı" denildi. Yüzde 93'lük yerlilik olan SİHA'ların 19 ülkeye de ihraç edildiği belirtildi.

#MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yapılan açıklamada, "#BayraktarTB2 sınıfında dünyanın en iyisi! Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı! Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik Dünya rekoru yüzde 93 yerlilik, 19 ülkeye ihracat. Kritik tüm aksam ve bileşenler milli" ifadelerine yer verildi.