05 Mart 2022, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Eyüp Saz ile şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in ailelerine taziye dileklerini iletti.

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