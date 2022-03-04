04 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci oldu

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci oldu

Son dakika haberi.. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını istedi. Bakanlık görevine Vahit Kirişci atandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA