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2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

Son dakika haberine göre: İktidarı muhalefeti ile siyaset 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklanırken, önümüzdeki günlerde önemli gelişme de yaşanacak. Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerin seçim kurulları yenilenecek. Türkiye 2023 seçimlerine bu kurullar ile gidecek.

Ankara'da İktidarı muhalefeti ile siyaset 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklanırken, önümüzdeki günlerde önemli gelişme de yaşanacak. Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerin seçim kurulları yenilenecek. Türkiye 2023 seçimlerine bu kurullar ile gidecek.

2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK

İlgili yasalar gereği il ve ilçe seçim kurulları 2 yılda bir yenileniyor. İki yıllık süre dolduğu için bu ay içinde 81 il ve 960 ilçe (bazı büyük ilçelerde iki seçim kurulu var) seçim kurulunun görevleri sora erecek ve yerlerine yeni üyeler gelecek. Seçimler 25-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

Yasaya göre illerde seçim kurulu görevini o ilin en kıdemli hakimi yapacak. Bu hakimler içinden en kıdemlisi seçim kurulu başkanı, diğer ikisi de kurul üyesi olacak.

2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

İlçelerde de en kıdemli hakim ilçe seçim kurulu başkanı olurken, 10 yıldır görev yapan 8 memur arasından kurayla iki kurul üyeleri seçilecek.

2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

Gerek il gerekse ilçe seçim kurullarında en çok oy alan 4 partinin temsilcileri bulunuyor. Ancak bunların oy kullanma kullanma hakları yok.

2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

2023 SEÇİMLERİNİ YAPACAK

Seçim kurulları 2 yılda bir değiştiği için bu ay içinde belirlenenler 2023 seçimlerini de yapacak.

2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

AK PARTİ DE HAZIRLANIYOR

AK Parti de şimdiden 2023 seçimleri için hazırlıklarına tüm hızıyla başladı. Geçen günlerde, partinin il ve ilçe seçim başkanları çağırılarak, yeni dönem değerlendirmesi yapıldı.

2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

Toplantıda, başkanların ve kurulların görev ve yetkileri, seçimde kullanılan programlar, dijital yazılım, takip ve kontrol, sandıkta yaşanabilecek hukuksuzlara yönelik itirazların nasıl yapılacağı, YSK'nın bütün kararlarının takip edilmesi, itiraz etme sürelerine ilişkin geniş bilgi verildi.

2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı da bundan sonra her hafta toplantı yaparak gelişmeleri değerlendirecek.

2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

İŞTE 4 MADDEDE ÖZETLE ATILACAK ADIMLAR

Düzenlemeye göre illerde seçim kurulu görevini o ilin en kıdemli hâkimi yapacak. Bu hâkimler içinden en kıdemlisi seçim kurulu başkanı, diğer ikisi de kurul üyesi olacak.

2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

İlçe bazlı bakıldığında da en kıdemli hâkim ilçe seçim kurulu başkanı olurken, 10 yıllık görev yapan 8 memur arasından kurayla iki kurul üyeleri seçilecek.

2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik! Seçim kurulları yenileniyor

Şehir merkezi ve ilçelerde seçim kurullarında en çok oy alan 4 partinin temsilcileri bulunuyor. Ancak bunların oy kullanma hakları yok.
Seçim kurulları 2 yılda bir değiştiği için bu ay içinde belirlenenler 2023 seçimlerini de yapacak.

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