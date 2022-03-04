Cumhurbaşkanlığından A Haber'e geçmiş olsun mesajı: Bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kiev'de saldırıya uğrayan A Haber ve CNN Türk ekiplerine yönelik geçmiş olsun mesajı paylaştı. Altun paylaşımında "Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kiev'de gazetecilerin saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Altun, "Bu çirkin saldırılar kabul edilemez" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları ifade etti:
Ukrayna'da saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Orhan Sali'nin ülkemizde tedavisi sürerken, yine Kiev dolaylarında CNN Türk ekibine yeni bir saldırıda bulunulduğu haberini aldık. En büyük tesellimiz arkadaşlarımızın durumlarının iyi olması. A Haber ve CNN Türk'e büyük geçmiş olsun.
Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakanlık çalışanları basın mensuplarımızın hep yanında oldular. Onlar da sağolsunlar, varolsunlar.
NE OLMUŞTU?
Lviv'de A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameraman Taha Hazar, Ukrayna'da arbedenin ortasında kaldı ve yaralandı.
"KABURGAM KIRILDI, ARKADAŞIMIN İSE PROTEZ DİŞİ AYRILDI"
Orhan Sali, "Lviv'de haber esnasında bir arbedenin ortasında kaldık. Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Daha önceki yayınlarda da belirtmiştik. Burada kimin ne olduğu belli değil. Yaralandıktan sonra hastaneye gittik elim morardı ve şişti. Sol tarafımda da aldığım darbeler vardı. Kameraman arkadaşım Taha Hazar da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil servise gittik. Doktorlar hızlı bir şekilde ilgilendi. Benim sol kaburgamda kırılmalar var. Taha Hazar'ın da diş protezi ayrıldı. Zorlu bir coğrafyadayız tedaviye ulaşmak zor." dedi.
"BÜYÜKELÇİMİZ BU NOKTADA GEREKLİ YARDIMLARI YAPTILAR"
Sali, "Sonrasında bizim için farklı bir tedavi uygulayacaklarını söylediler. Türkiye gibi gelişmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Burada sistem farklı işliyor. Taha'nın diş protezini yapıştırmamız gerekiyordu. Çünkü hiçbir şey yiyemiyor. Sert bir şey yiyemiyor ve burası için çok sıkıntı. Neyse ki zar zor bir dişçi bulduk ve işlem yaptırdık. Benim kaburgalarımdaki kırık nedeniyle ayakta uzun süre kalamıyorum. Biz tabii olayın duyulmasından sonra Dışişleri Bakanımız, Dışişleri Bakan Yardımcımız, Büyükelçimiz bu noktada gerekli yardımları yaptılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biz de Lviv'den Romanya'ya ulaşmaya çalışacağız. Orada bir hastane bulmaya çalışacağız." ifadelerine yer verdi.
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