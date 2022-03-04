Cumhurbaşkanlığından A Haber’e geçmiş olsun mesajı: Bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez

"BÜYÜKELÇİMİZ BU NOKTADA GEREKLİ YARDIMLARI YAPTILAR"

Sali, "Sonrasında bizim için farklı bir tedavi uygulayacaklarını söylediler. Türkiye gibi gelişmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Burada sistem farklı işliyor. Taha'nın diş protezini yapıştırmamız gerekiyordu. Çünkü hiçbir şey yiyemiyor. Sert bir şey yiyemiyor ve burası için çok sıkıntı. Neyse ki zar zor bir dişçi bulduk ve işlem yaptırdık. Benim kaburgalarımdaki kırık nedeniyle ayakta uzun süre kalamıyorum. Biz tabii olayın duyulmasından sonra Dışişleri Bakanımız, Dışişleri Bakan Yardımcımız, Büyükelçimiz bu noktada gerekli yardımları yaptılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biz de Lviv'den Romanya'ya ulaşmaya çalışacağız. Orada bir hastane bulmaya çalışacağız." ifadelerine yer verdi.