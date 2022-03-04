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Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? İşte daha önce yaptığı görevler...

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Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? İşte daha önce yaptığı görevler...

Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine'de görev değişimi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Açıklama sonrasında Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin hayatı merak edilmeye başladı. İşte, Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? İşte daha önce yaptığı görevler...

Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alyıor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını istedi. Bakanlık görevine Vahit Kirişçi atandı. Açıklama sonrasında Bakan Vahit Kirişci'nin hayatı merak ediliyor. İşte, Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? İşte daha önce yaptığı görevler...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını istedi. Bakanlık görevine Vahit Kirişçi atandı.

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.
İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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