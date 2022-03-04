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Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak?

Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda EGM ve JGK bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Açıklama sonrasında alımların hangi illerde olacağı merak ediliyor. İşte, Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak?

Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımları için başvuru yapmak isteyen adaylar gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Diğer yandan adaylar bekçilik maaş tutarlarını da merak ediyor. İşte, Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir süredir 10 bin bekçi alımı gündemde yer alıyor. EGM bünyesinde yapılacak bekçilik başvurusuna dair ise henüz herhangi bir ilan veya başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Ön başvuru işlemleri akademinin sayfasından gerçekleştirilecek. Başvuru duyurusu için gözler EGM ve Polis Akademisi'ne çevrildi.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?

Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ NE KADAR?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

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