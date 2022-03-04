Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımları için başvuru yapmak isteyen adaylar gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Diğer yandan adaylar bekçilik maaş tutarlarını da merak ediyor. İşte, Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak?