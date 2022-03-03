Ukrayna savaşının perde arkası! NATO genişlemesi ve Rusya cephesi…
Amerikan filozof ve dilbilimci Noam Çomski'nin 2015'te verdiği bir demeci ekranlara getirdi A Haber. Konuşmasında Rus liderlerin, NATO genişlemesi karşısında haklı konumda bulunduğunu ifade eden Çomski, Ukrayna ve Rusya siyasi tarihi hakkında da önemli bilgiler paylaşmıştı.
İşte Noam Çomski'nin yeniden gündeme gelen açıklamalar:
"Ukrayna'nın Batılı bir askeri ittifaka katılacağı fikri herhangi bir Rus lider tarafından kabul edilemez. 90'larda SSCB çöktüğünde NATO ile ilgili soru işaretleri vardı. Gorbaçov Almanya'nın birleşmesini ve NATO'ya katılmasına izin vermeyi kabul etti.
Bu NATO'nun doğuya doğru bir inç bile genişlemeyeceğine dair oldukça dikkate değer bir tavizdir. NATO anında Doğu Almanya'ya taşındı. Sonra Clinton geldi ve NATO'nun sınırlarını sağa doğru Rusya'nın sınırına doğru genişletti.
Yeni Ukrayna hükümeti, önceki hükümetin devrilmesinden sonraki hükümet NATO'ya katılmak için 300'e karşı 8 gibi bir oy verdi. Onlar ülkelerini korumuyorlardı. Kırım hükümetin devrilmesinde sonra alındı. Proşenko ülkesini korumuyordu.
O ülkesini büyük bir savaş sürüklüyordu, bu bir koruma değildir. Mesele şu ki Rusya için herhangi bir Rus liderin tepki vermesi gereken ciddi bir stratejik tehdittir."
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