Ankara yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ankara kar tatili var mı?
Ankara'da alınan kar tatili kararları öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Ankara yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Ankara kar tatili var mı sorusuna yanıt aranıyor. Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle gözler Valilik açıklamasına çevrildi.
4 Mart Ankara kar tatili var mı? Ankara yarın okullar tatil mi? Ankara'da kar tatili olup olmayacağı gündemde merak edilen sorulardan birisi oldu. 4 Mart günü kar tatili olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Peki; 4 Mart Ankara kar tatili var mı?
ANKARA KAR TATİLİ VAR MI?
Henüz Ankara Valiliği'nden yapılmış bir kar tatili açıklaması gelmedi.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Başkent'te gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamında etkili olan kar, kısa sürede zeminde tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı.
Özellikle Dikmen, Ahlatlıbel, İncek gibi yüksek yerleşim bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken kimi yerlerde sis oluştu. İlker Caddesi'nde bir EGO otobüsü yolda kaldı. Vatandaşlar yürüyerek yollarına devam etmek zorunda kaldı. Çok sayıda araç, dik yokuşlarda patinaj yaptı.
Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Dikmen'de yolda kalan bir ambulansın yolunu açtı. Yollarda pek çok maddi hasarlı kaza da meydana geldi.
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