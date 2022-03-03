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Son dakika: Müzik yasağı hakkında açıklama! Yeniden görüşülecek | Türkiye genelindeki tüm okullarda tatbikat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: Müzik yasağı hakkında açıklama! Yeniden görüşülecek | Türkiye genelindeki tüm okullarda tatbikat

Son dakika haberleri.... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'saat 24.00'ten sonra müzik yasağı' ve yarın tüm okullarda yapılan tatbikat hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu müzik yasağının yeniden görüşüleceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın okullarda tatbikat yapılacağını açıklarken, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan saat 24.00'ten sonraki müzik yasağının da tekrar değerlendirileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde konuştu.

Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız" dedi.

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında getirilen saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin konuşan Soylu, "Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...

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