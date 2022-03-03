Son dakika: Müzik yasağı hakkında açıklama! Yeniden görüşülecek | Türkiye genelindeki tüm okullarda tatbikat

İçişleri Bakanı Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde konuştu.

Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız" dedi.