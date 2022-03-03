Ankara ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara, Konya, Bolu, Çorum, Kırıkkale, Sinop, Isparta gibi illerde kar yağışı etkili oldu. Pek çok il merkezinde ve ilçelerde okullar tatil edilirken, yeni gelecek son dakikalar yakından takip ediliyor. İşte, Ankara ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...