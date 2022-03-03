Ankara ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Ankara ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün Ankara, Konya, Bolu, Çorum, Kırıkkale, Sinop, Isparta gibi illerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Ankara ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Ankara ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara, Konya, Bolu, Çorum, Kırıkkale, Sinop, Isparta gibi illerde kar yağışı etkili oldu. Pek çok il merkezinde ve ilçelerde okullar tatil edilirken, yeni gelecek son dakikalar yakından takip ediliyor. İşte, Ankara ve Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Bugün bazı illerde yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle vatandaşların mağdur olmaması adına kar tatili kararı alındı. Bu gelişme dolayısıyla, başkentte de kar yağışı dolayısıyla okulların takip edilip edilmeyeceği merak ediliyor.
BUGÜN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Dün akşam saatlerinde yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından Ankara'da okulların tatil edilebileceği konuşuluyordu. Henüz Ankara Valiliği'nden yapılmış bir kar tatili açıklaması gelmedi.
Gelişme olması halinde açıklamalar haberimize eklenecek.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
"Bugün okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu. Okulların tatil olduğu ile ilgili illerden açıklama geliyor. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu.
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