TBMM’de gizli Ukrayna oturumu! Konuşulanlar devlet sırrı sayılacak

KONUŞMA SÜRELERİ

Bu isteği yerine getireceğini belirten Adan, talep olması halinde siyasi partilere de söz hakkı vereceğini söyledi. Adan, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.