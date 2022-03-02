Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar ulaşımı zorlaştırdı
GÜNDEM AA
Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi ile birleştiren Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bir takım kısımlarında kar yağışı sebebiyle ulaşım zorlukla sağlanıyor. Diğer taraftan, meteorolojinin verilerine göre kar yağışı şiddetini arttırarak devam edecek.
Çorum'da sabah suları itibariyle yağmur etkili olurken, Samsun-Ankara kara yolunun Sıklık Boğazı mevkisinde kar yağmaya başladı. Kar sebebiyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler düşük hızla ilerliyor.
EKİPLER DEVRİYE HALİNDE DENETLİYOR
Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye halinde denetimlerini sürdürüyor.
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