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Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar ulaşımı zorlaştırdı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar ulaşımı zorlaştırdı

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi ile birleştiren Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bir takım kısımlarında kar yağışı sebebiyle ulaşım zorlukla sağlanıyor. Diğer taraftan, meteorolojinin verilerine göre kar yağışı şiddetini arttırarak devam edecek.

Çorum'da sabah suları itibariyle yağmur etkili olurken, Samsun-Ankara kara yolunun Sıklık Boğazı mevkisinde kar yağmaya başladı. Kar sebebiyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler düşük hızla ilerliyor.

EKİPLER DEVRİYE HALİNDE DENETLİYOR

Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye halinde denetimlerini sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI YARIN DA DEVAM EDECEK

Öte yandan, meteoroloji verilerine göre kar yağışı şiddetini artırarak yarın da devam edecek.

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