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Okul, AVM, sinema, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Okul ve toplu taşımada maske takma zorunlu mu? Kapalı alanda...

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Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Okul, AVM, sinema, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Okul ve toplu taşımada maske takma zorunlu mu? Kapalı alanda...

Okul, AVM, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzunca bir süredir AVM, düğün salonu, tiyatro, sinema gibi pek çok kalabalık ortamda kullanılan HES kodu'nun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Okul, AVM, sinema, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Okul ve toplu taşımada maske takma zorunlu mu? Kapalı alanda...

Okul, AVM, sinema, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Okul ve toplu taşımada maske takma zorunlu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Açık alanda maske zorunluluğu kalkarken, konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, okul, AVM, sinema, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Okul ve toplu taşımada maske takma zorunlu mu? Kapalı alanda...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU (YASAĞI) KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı.

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

1-Artık açıkhavada maske zorunluluğu kalkıyor

2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil

3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı.

4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA"

Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı. (Bugün) saat 18.00'da bir açıklamayla maske zorunluluğun açık alanda kaldırıldığını ifade etti.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Bilim Kurulu, çalışmaktan iftihar ettiğim bir kuruldur. Dünya Sağlık Örgütü, küresel salgını ilan etmeden önce her türlkü tedbiri alan bu kurumdur. Şahsım ve sizin adınıza bu kurula teşekkür ediyoruz. Dünyada salgın konusunda en hızlı harekete eden ülkelerden olduk. Türkiye'de, salgının toplumsal hayatı daha az etkilediğini belirtmek isterim. İlgili bakanlıkların personellerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Birlikte eşsiz bir mücadele verdik.

Tedbirlere, bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamalrdan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Ülkemizde de belirli kısıtlamalar kalkmıştı. Normalleşme yolunda adımlar attık. Birçok uygulamada değişikliğe gittik. Bizi normalleşmeye götüren bu adımların isabetli olduğunu düşünüyoruz. Kovid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecektir. Salgın hastalıkta kullanılmak üzere geliştirilmiş bir ilaç da var. İlacın 65 yaş üzerine dağıtmaya başladık.

İŞTE ALINAN KARARLAR

Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu. HES kodunun kaldırılması, PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi, tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haberleri açıkladı.

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