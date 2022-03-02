3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Konya, Çorum, Kırıkkale, Bolu...
3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapmasının ardından, kar yağışı belirli bölgelerde etkisini gösteriyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkili olmasının ardından bu illerde yaşayan veli ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte, 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Konya, Çorum, Kırıkkale, Bolu...
3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havaların etkisini göstermesi sonrasında kar yağışı da bazı illerde görülmeye başladı. Kar yağışının etkilii olduğu illerde tatil haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Konya, Çorum, Kırıkkale, Bolu...
Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Orta ve Doğu Akdeniz ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 34 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
3 MART PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?
Kar tatiline yönelik henüz açıklama gelmemiştir. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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