02 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Gönüllü şekilde dönüş konusunda beraber çalışıyoruz" dedi.

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