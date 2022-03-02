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MEB'den flaş açıklama! Sosyal etkinliklere izin verilecek! Maske zorunluluğunun kalkmasının ardından yeni dönem...

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Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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MEB’den flaş açıklama! Sosyal etkinliklere izin verilecek! Maske zorunluluğunun kalkmasının ardından yeni dönem...

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verileceği belirtildi. Karara ilişkin talimat 81 ile gönderildi. İşte detaylar...

Millî Eğitim Bakanlığınca, sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek. Karara ilişkin talimat 81 ile gönderildi.

Salgının seyrini kontrol altına almak amacıyla sınırlandırılan sosyal etkinliklerle ilgili yeni bir karar alındı.

Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmî/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler 2020'de tedbiren iptal edilmişti.

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Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.

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