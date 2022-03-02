MEB'den flaş açıklama! Sosyal etkinliklere izin verilecek! Maske zorunluluğunun kalkmasının ardından yeni dönem...
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verileceği belirtildi. Karara ilişkin talimat 81 ile gönderildi. İşte detaylar...
Millî Eğitim Bakanlığınca, sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek. Karara ilişkin talimat 81 ile gönderildi.
Salgının seyrini kontrol altına almak amacıyla sınırlandırılan sosyal etkinliklerle ilgili yeni bir karar alındı.
Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmî/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler 2020'de tedbiren iptal edilmişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'liler için kritik son dakika gelişmesi! Düğmeye basıldı, detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge, emekli ve memura ek zam...
- 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Konya, Çorum, Kırıkkale, Bolu...
- EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Benzin ve motorine zam geldi mi, var mı? 2 Mart benzine ne kadar, kaç TL zam geldi?
- Okul, AVM, sinema, toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Okul ve toplu taşımada maske takma zorunlu mu? Kapalı alanda...
- Açık ve kapalı alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kaldırıldı mı?
- Fahrettin Koca basın açıklaması CANLI İZLE! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ahaber canlı yayın izle!
- Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı, ne açıklayacak? Bilim Kurulu kararları...
- OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler?
- Yeni normalleşme başlıyor... Maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- Doğalgaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 2022 doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? İşte tarihi...
- En az 2.168 TL! Kamu işçileri çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?