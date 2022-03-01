Göktürk-1 görüntüleri yayınladı! İşte Horseshoe Adası ve Dismal Adası

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"6.Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan ve MSB Harita Genel Md.lüğü ile Deniz Kuvvetleri K.lığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi D.Bşk.lığı personelinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1 uydumuzdan görüntüleri."