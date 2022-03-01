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Göktürk-1 görüntüleri yayınladı! İşte Horseshoe Adası ve Dismal Adası

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Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Göktürk-1 görüntüleri yayınladı! İşte Horseshoe Adası ve Dismal Adası

Milli Savunma Bakanlığı, MSB personellerinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1 uydusundan çekilen görüntülerini yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, MSB personellerinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1 uydusundan çekilen görüntülerini yayınladı.

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan MSB personellerinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1 uydusundan çekilen görüntüleri yayınlandı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"6.Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan ve MSB Harita Genel Md.lüğü ile Deniz Kuvvetleri K.lığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi D.Bşk.lığı personelinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1 uydumuzdan görüntüleri."

İşte o paylaşımlar;

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