BAKAN KOCA SON DAKİKA DUYURDU! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarın yapılacağını açıkladı. Diğer yandan Bakan Koca, "Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." dedi. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın önemli açıklamalarda bulunacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Konu hakkında gelecek açıklamalar merak ediliyor. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."
BİLİM KURULU TOPLANTISI 1 HAFTA ERTELENMİŞTİ
23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bir hafta ertelenmişti.
Bakan Koca, "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak. Yerlileştirdiğimiz Molnupiravir'i piyasaya dağıttık. Yaklaşık 700 dolar olan ilacı, 70'te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada yaygın kullanılan ilacı hızla yerlileştirip, piyasaya vermiş olduk. Biz genelde 65 üstü olanlara bu ilacı veriyoruz. Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir'e erken başlasın, bu çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.
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