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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 1 Mart vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 1 Mart vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Kovid-19 vaka ve vefat rakamları açıkladı. 1 Mart 2022 tarihli verilere göre Türkiye'de kaç kişi vefat etti? Vaka rakamlarında son durum ne? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Kovid-19 vaka ve vefat rakamları açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günün verilerini yorumladı.

"DÜNYA GENELİNDE KISITLAMALAR KALDIRILIYOR"

Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

27 ŞUBAT

26 ŞUBAT KOVİD-19 TABLOSU

25 ŞUBAT

24 ŞUBAT

23 ŞUBAT

22 ŞUBAT

21 ŞUBAT

20 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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