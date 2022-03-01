Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 1 Mart vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Kovid-19 vaka ve vefat rakamları açıkladı. 1 Mart 2022 tarihli verilere göre Türkiye'de kaç kişi vefat etti? Vaka rakamlarında son durum ne? İşte detaylar...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Kovid-19 vaka ve vefat rakamları açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günün verilerini yorumladı.
"DÜNYA GENELİNDE KISITLAMALAR KALDIRILIYOR"
Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
27 ŞUBAT
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