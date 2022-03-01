Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 1 Mart vaka ve vefat rakamları

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Kovid-19 vaka ve vefat rakamları açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günün verilerini yorumladı.