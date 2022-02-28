28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Gündem Rusya - Ukrayna savaşı

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Gündem Rusya - Ukrayna savaşı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
ABONE OL
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Gündem Rusya - Ukrayna savaşı

Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplandı. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde. Rusya'nın saldırısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısının ana gündem maddesi olacak. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.



Başkan Erdoğan ve bakanların bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ MASADA

Ukrayna Ankara'dan, Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılmasını talep ediyor. O talebin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da görüşülecek.


TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek. Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.


BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK
Başkan Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.

Kabine’nin gündemi Ukrayna savaşı! KABİNE'NİN GÜNDEMİ UKRAYNA SAVAŞI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA