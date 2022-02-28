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Son dakika: Diyarbakır'da PKK'ya Eren Kış-27 darbesi

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Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Son dakika: Diyarbakır’da PKK’ya Eren Kış-27 darbesi

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 1070 personel ile 'Eren Kış-27 Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu' başlatıldı. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

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