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Elektrik faturalarında KDV indirimi müjdesi! Başkan Erdoğan duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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Elektrik faturalarında KDV indirimi müjdesi! Başkan Erdoğan duyurdu

Son dakika haberleri... Kritik Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturası düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı. Başkan Erdoğan, ''meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası elektrik faturası düzenlemesine ilişkin detayları duyurdu.

Başkan Erdoğan: Elektrik faturalarında KDV yüzde 18’den 8’e düşürülmüştür BAŞKAN ERDOĞAN: ELEKTRİK FATURALARINDA KDV YÜZDE 18'DEN 8'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu çerçevede tıpkı salgın gibi sadece ülkemizin değil Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın krizi haline gelen enflasyonsorununu süratle çözmekte kararlıyız. Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu da kontrol altına almış olacağız.

KDV YÜZDE 18'DEN 8'E DÜŞTÜ

Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür.

Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır.

Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır.

Kademe uygulamasının ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Günlük 30 kilovat, aylık 900 kilovat saatin ilk dilimine indirim uygulanacaktır.

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