Elektrik faturalarında KDV indirimi müjdesi! Başkan Erdoğan duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası elektrik faturası düzenlemesine ilişkin detayları duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu çerçevede tıpkı salgın gibi sadece ülkemizin değil Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın krizi haline gelen enflasyonsorununu süratle çözmekte kararlıyız. Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu da kontrol altına almış olacağız.