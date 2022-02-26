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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2022
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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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