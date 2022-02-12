12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2022
ABONE OL
MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde 2, Sincar'da 1 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA