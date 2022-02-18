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Son dakika: Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Son dakika: Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

SON DAKİKA HABERİ... Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ilişkin atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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