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Dışişleri'nden 'Hocalı katliamı' açıklaması

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Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Dışişleri’nden ’Hocalı katliamı’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nca 'Hocalı katliamı'nın 30'uncu yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, "30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan’ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz" denildi.

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