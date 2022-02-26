Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen vatandaşlarımızla görüştü: Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz

'KARDEŞLERİMİZİN HEPSİNİ GETİRECEĞİZ'

Çavuşoğlu, "Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz. Diğer ülkelerle de konuştuk. Moldova aynı şekilde Polonya, Macaristan. Onlar da aynı şekilde vizesiz ve aşı kartı olmaksızın, PCR testi istemeksizin geçirecekler. Sınırda yoğunluk olduğu için bazı kapılarda elbette zorluklar olabiliyor. Ama yol üzerinde aynı şekilde Bulgaristan'la da konuştuk. Bulgaristan'dan da sorunsuz bir şekilde geçeceksiniz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sınır kapılarındaki görevlilere talimat verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, bazı vatandaşların çok kısa bir süre içerisinde kapıdan girdiklerini ve Bakan Soylu'nun da gelişmeleri takip ettiğini söyledi.