Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen vatandaşlarımızla görüştü: Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilerek Romanya'nın İshakça sınırına geçen vatandaşlarımızla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, "Özellikle çatışma bölgelerinden tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi getirmek için seferberlik ilan ettik." dedi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarıyla Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul vasıtasıyla görüntülü görüştü.
'KARDEŞLERİMİZİN HEPSİNİ GETİRECEĞİZ'
Çavuşoğlu, "Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz. Diğer ülkelerle de konuştuk. Moldova aynı şekilde Polonya, Macaristan. Onlar da aynı şekilde vizesiz ve aşı kartı olmaksızın, PCR testi istemeksizin geçirecekler. Sınırda yoğunluk olduğu için bazı kapılarda elbette zorluklar olabiliyor. Ama yol üzerinde aynı şekilde Bulgaristan'la da konuştuk. Bulgaristan'dan da sorunsuz bir şekilde geçeceksiniz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sınır kapılarındaki görevlilere talimat verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, bazı vatandaşların çok kısa bir süre içerisinde kapıdan girdiklerini ve Bakan Soylu'nun da gelişmeleri takip ettiğini söyledi.
'SEFERBERLİK İLAN ETTİK'
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tahliyelerle ilgili süreci saat saat takip ettiğini ve tahliye edilecek vatandaşların durumuyla ilgili bilgi aldığını belirterek, "Tüm devlet olarak teyakkuz halindeyiz. Biraz önce Ruslarla görüştük, Ukraynalılarla görüştük. Özellikle çatışma bölgelerinden tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi getirmek için seferberlik ilan ettik. Maalesef havadan ve denizden şu an da mümkün gözükmüyor" dedi.
Çatışmanın yoğun olduğu Zaporijya bölgesindeki Türk vatandaşlarının evden ayrılmamalarını istediklerini belirten Çavuşoğlu, görüştüğü vatandaşlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.
Tahliye edilen vatandaşlar ise ilgi ve alakadan dolayı Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
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