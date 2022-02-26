Başkan Erdoğan’a sürpriz doğum günü telefonu! İyi ki doğdun Reis sloganlarıyla kutladılar

GELECEĞİMİZ AYDINLIK OLSUN

Başkan Erdoğan ise "Sevgili gençler, günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Bu toplantı benim doğum günümle bir tevafuk oldu. Bu vesileyle Rabbim bizlere nice mutlu günleri inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin. Beraber bu yolda yürümeyi nasip etsin. Sizler gibi can arkadaşları yol arkadaşlarını bana nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun." ifadeleriyle gençlere seslendi.