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Başkan Erdoğan'a sürpriz doğum günü telefonu! İyi ki doğdun Reis sloganlarıyla kutladılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Başkan Erdoğan’a sürpriz doğum günü telefonu! İyi ki doğdun Reis sloganlarıyla kutladılar

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Değerlendirme Toplantısı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gençlerden gelen talep üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. AK Partili gençler Başkan Erdoğan'ın doğum gününü "İyi ki doğdun Reis" sloganlarıyla kutladı. Başkan Erdoğan ise tezahüratlara Sevgili gençler, günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun.  Bu toplantı benim doğum günümle bir tevafuk oldu. Bu vesileyle Rabbim bizlere nice mutlu günleri inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin." yanıtını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Değerlendirme Toplantısı'nda üyelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aramasını rica etmesinin ardından parti üyelerini kırmayarak Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.

İYİ Kİ DOĞDUN REİS

AK Partili gençler Başkan Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle "İyi ki doğdun Reis" sloganıyla Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

GELECEĞİMİZ AYDINLIK OLSUN

Başkan Erdoğan ise "Sevgili gençler, günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Bu toplantı benim doğum günümle bir tevafuk oldu. Bu vesileyle Rabbim bizlere nice mutlu günleri inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin. Beraber bu yolda yürümeyi nasip etsin. Sizler gibi can arkadaşları yol arkadaşlarını bana nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun." ifadeleriyle gençlere seslendi.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

26 Şubat 1954'te doğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı68Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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