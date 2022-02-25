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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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